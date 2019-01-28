Илон Маск стал героем нового мема

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в твиттере свое фото с оружием и превратился в героя нового мема.

В подписи к снимку Маск заявил о своем желании провести шоу Meme Review, которое выпускает популярный ютуб-блогер PewDiePie. PewDiePie появился в комментариях под постом и согласился на предложение Маска.

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Тем временем пользователи твиттера обсуждают, для каких жизненных ситуаций может подойти этот снимок, и придумали много мемов, показав, что еще могло оказаться в руках Илона Маска вместо огнемета.

Ранее сообщалось, что лицо президента Украины Порошенко на церемонии вручения томоса украинской «новой церкви» стало мемом.