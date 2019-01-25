«Мужчина влепит звонкую оплеуху»: Кадыров вступился за оскорбленную в ПАСЕ журналистку
Глава Чечни в своем канале в телеграме высказался об инциденте с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ.
По мнению Кадырова, если бы такой инцидент произошел с украинской журналисткой в России, то он стал бы поводом для критики на Западе. Однако в случае со Скабеевой все «молчат, как будто в рот воды набрали».
«А Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — подчеркнул Кадыров.
Кадыров не уточнил, как именно украинский депутат должен извиниться перед журналисткой.