Порошенко поговорил с Меркель о «вмешательстве России» в выборы на Украине
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с немецким канцлером кибербезопасность предстоящих президентских выборов на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
В интервью телеканалу «Украина» Порошенко подчеркнул, что он обсудил с Меркель вопросы возможного «вмешательства» России в выборы.
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«Речь идет о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными», — отметил Порошенко.
Президент заключил, что не может раскрыть детали переговоров, так как в них шла речь о механизмах обеспечения кибербезопасности выборов.
Ранее ОБСЕ предложила России направить наблюдателей на выборы президента Украины.