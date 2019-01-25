Порошенко поговорил с Меркель о «вмешательстве России» в выборы на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с немецким канцлером кибербезопасность предстоящих президентских выборов на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В интервью телеканалу «Украина» Порошенко подчеркнул, что он обсудил с Меркель вопросы возможного «вмешательства» России в выборы.

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«Речь идет о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными», — отметил Порошенко.

Президент заключил, что не может раскрыть детали переговоров, так как в них шла речь о механизмах обеспечения кибербезопасности выборов.

Ранее ОБСЕ предложила России направить наблюдателей на выборы президента Украины.