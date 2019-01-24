В Google ответили на претензии Володина из-за Крыма
Официальный представитель Google прокомментировал претензии спикера Госдумы Вячеслава Володина из-за обозначения Крыма как части другого государства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на на главу комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина.
В компании заявили, что полуостров отображается на ее картах как российский.
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«При заходах (в сервисы Google. — «Газета.Ru») с территории России Крым показывается как российская территория», — подтвердил Левин.
Он уточнил, что для пользователей из других стран эта территория обозначается как «спорная».
Ранее сообщалось, что Володин вызвал представителя Google в Госдуму.