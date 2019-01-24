Россельхознадзор заявил о хакерской атаке

Россельхознадзор сообщил о хакерской атаке на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии 24 января. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, атака типа DDoS была осуществлена в период с 08.05 по 09.25 (мск).

Реклама

По информации ведомства, атакованный серверный узел обеспечивает работу электронной ветеринарной сертификации и выдачу разрешений на ввоз, вывоз, транзит подконтрольных государственному ветнадзору грузов.

Уточняется, что в результате принятых мер проблем в работе системы в настоящее время не наблюдается.

Ранее сообщалось, что по факту кибератаки на канатную дорогу в Москве возбуждено уголовное дело.