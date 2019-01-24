WSJ: BuzzFeed ждут массовые сокращения

Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed планирует уволить около 15% сотрудников, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников издания, своего рабочего места могут лишиться около 250 сотрудников.

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Источник газеты также добавил, что руководство BuzzFeed изучает возможности по наращиванию инвестиций в лицензирование контента и электронную коммерцию.

Ранее портал публиковал документы по планам строительства «башни Трампа» в Москве.