WSJ: BuzzFeed ждут массовые сокращения
Новостная интернет медиа-компания BuzzFeed планирует уволить около 15% сотрудников, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По словам собеседников издания, своего рабочего места могут лишиться около 250 сотрудников.
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Источник газеты также добавил, что руководство BuzzFeed изучает возможности по наращиванию инвестиций в лицензирование контента и электронную коммерцию.
Ранее портал публиковал документы по планам строительства «башни Трампа» в Москве.