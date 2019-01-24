Аккаунты Мадуро в Facebook и Instagram лишились «галочки подлинности»

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Профили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в инстаграме и фейсбуке более не отмечены синими знаками, которые подтверждают подлинность аккаунтов.

Представители соцсетей в настоящее время не комментировали ситуацию со знаками подлинности.

Твиттер Мадуро на момент написания новости подтвержден «галочкой подлинности».

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Все профили венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в социальных сетях остаются подтвержденными.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в Венесуэле начались сбои в работе интернета.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.