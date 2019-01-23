На фоне протестов в Венесуэле начались сбои в работе интернета

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В Венесуэле продолжаются протесты против политики президента страны Николаса Мадуро, в ходе них произошли сбои в работе интернета, затрагивающие крупнейшие онлайн-ресурсы. Об этом сообщает ABC News.

По данным неправительственной организации NetBlocks, происходят сбои, затрагивающие Facebook и Instagram, которые периодически перестают работать.

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Уточняется, что проблемы с интернетом также коснулись платформ YouTube, Google, Android и других сервисов.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса.