На фоне протестов в Венесуэле начались сбои в работе интернета
В Венесуэле продолжаются протесты против политики президента страны Николаса Мадуро, в ходе них произошли сбои в работе интернета, затрагивающие крупнейшие онлайн-ресурсы. Об этом сообщает ABC News.
По данным неправительственной организации NetBlocks, происходят сбои, затрагивающие Facebook и Instagram, которые периодически перестают работать.
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Уточняется, что проблемы с интернетом также коснулись платформ YouTube, Google, Android и других сервисов.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса.