Во Франции оштрафовали Google на $57 млн

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Во Франции служба защиты данных (CNIL) оштрафовала компанию Google на €50 млн ($57 млн). Об этом сообщает Reuters.

Штраф был наложен за нарушение компанией Европейского общего регламента о защите персональных данных (GDPR). По данным службы, Google недостаточно прозрачно объясняет процедуру использования персональных данных пользователей. Кроме того, согласие на получение персональных данных не является в достаточной степени информативным и однозначным.

Ранее стало известно, что Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности.