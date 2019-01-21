Во Франции оштрафовали Google на $57 млн
Во Франции служба защиты данных (CNIL) оштрафовала компанию Google на €50 млн ($57 млн). Об этом сообщает Reuters.
Штраф был наложен за нарушение компанией Европейского общего регламента о защите персональных данных (GDPR). По данным службы, Google недостаточно прозрачно объясняет процедуру использования персональных данных пользователей. Кроме того, согласие на получение персональных данных не является в достаточной степени информативным и однозначным.
Ранее стало известно, что Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности.