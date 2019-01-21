Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter

В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административных дел в отношении Twitter и Facebook, передает ТАСС.

Как отмечается, это решения связано с тем, что компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.

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«Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — заявили в ведомстве.

Ранее Facebook и Twitter ответили на запрос Роскомнадзора.