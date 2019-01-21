Facebook потратит $7,5 млн на изучение этических проблем ИИ
Facebook планирует выделить $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на сайте компании.
«Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом в целях поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ», — говорится в сообщении.
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В компании также отметили, что это решение поможет продвинуться в сфере изучения этики новых технологий.
В Facebook подчеркнули, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается соцсеть.
Ранее сообщалось, что Facebook грозит рекордный штраф за нарушение приватности.