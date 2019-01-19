США намерены ограничить деятельность телекоммуникационных компаний КНР в стране
В Соединенных Штатах намерены ограничить деятельность телекоммуникационных компаний Китая в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечают источники, в настоящее время готовится исполнительный указ, предполагающий ограничения для тех компаний в телекоммуникационной сфере, которые имеют отношение к властям Китая и занимаются бизнесом в США. Это сделано из соображений нацбезопасности. Министерство торговли получит больший контроль над деятельностью этих компаний.
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Уточняется, что президенту страны Дональду Трампу пока еще не показывали текст документа. Кроме того, в нем нет таких компаний, как Huawei и ZTE, обвиненных в сотрудничестве с китайскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов.