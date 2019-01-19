Facebook примет допмеры для предотвращения вмешательства в выборы на Украине
В соцсети Facebook заявили, что в преддверии президентских выборов на украинской территории будет усилен надзор за правилами сервиса. Об этом пишет «Украинская правда».
Как отметили в организации, возможность вмешательства с территории другой страны влияет на политику соцсети.
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«Сейчас на украинских выборах мы планируем временно расширить надзор за выполнением правил и запретить размещение предвыборной рекламы из-за рубежа», — заявили в Facebook.
Уточняется, что для этого сервис будет анализировать рекламные профили, а также действия активных пользователей и их страницы.
Ранее сообщалось, что Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности.