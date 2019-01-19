Facebook примет допмеры для предотвращения вмешательства в выборы на Украине

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В соцсети Facebook заявили, что в преддверии президентских выборов на украинской территории будет усилен надзор за правилами сервиса. Об этом пишет «Украинская правда».

Как отметили в организации, возможность вмешательства с территории другой страны влияет на политику соцсети.

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«Сейчас на украинских выборах мы планируем временно расширить надзор за выполнением правил и запретить размещение предвыборной рекламы из-за рубежа», — заявили в Facebook.

Уточняется, что для этого сервис будет анализировать рекламные профили, а также действия активных пользователей и их страницы.

Ранее сообщалось, что Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности.