Обвиненного в мошенничестве россиянина экстрадировали из Болгарии в США

В российском посольстве в Соединенных Штатах проинформировали об экстрадиции россиянина Александра Жукова из Болгарии в США. Об этом сообщается на странице ведомства в твиттере.

Согласно данным ведомства, его обвиняют в сговоре, на который россиянин якобы пошел для совершения компьютерного мошенничества.

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«В настоящее время А. Жуков содержится в тюрьме г. Бруклина, штат Нью-Йорк», --говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов 27 ноября заочно предъявили обвинения в мошенничестве в интернете шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана.