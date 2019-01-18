WP: Facebook в США грозит рекордный штраф за нарушение приватности

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Американские регуляторы обсудили возможность наложения штрафа на Facebook за нарушение соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника.

По данным издания, данный штраф может стать самым серьезным наказанием для Facebook в Соединенных Штатах.

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Ожидается, что штраф значительно превысит наложенный на Google в 2012 году, размер которого составил $22,5 млн, на данный момент он является рекордом в США.

Ранее глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о миллионных штрафах к Google.