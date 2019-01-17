Роскомнадзор направил повторный запрос «Би-би-си»

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Роскомнадзор направил повторный запрос сведений у «Би-би-си», которые могли бы подтвердить соблюдение закона, ограничивающего участие иностранного капитала в российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Как отмечается, 16 января вещатель предоставил запрошенные документы. Однако представленная в них информация не является исчерпывающей.

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«Поэтому сегодня(17 января. — «Газета.Ru») в адрес компании направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений», — отметили в Роскомнадзоре.

В «Би-би-си» утверждают, что соблюдают все законы.

Ранее сообщалось, что «Би-би-си» ответила на обвинения в нарушении законодательства России.