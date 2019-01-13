В Польше сообщили, выдворят ли Huawei из-за шпионского скандала

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Глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Йоахим Брудзиньский ответил на вопрос о том, заставят ли компанию Huawei уйти с местного рынка из-за шпионского скандала. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные «аргументы» звучат все чаще не только в самом государстве, но и в других странах. В частности, это касается Канады.

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Он заявил, что Евросоюз и НАТО должны выработать единую позицию ситуации с Huawei.

«По этому вопросу самым разумным было бы появление общей позиции стран ЕС и НАТО», — заключил Брудзиньский.

Ранее сообщалось, что Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника.