В Польше сообщили, выдворят ли Huawei из-за шпионского скандала
Глава Министерства внутренних дел (МВД) Польши Йоахим Брудзиньский ответил на вопрос о том, заставят ли компанию Huawei уйти с местного рынка из-за шпионского скандала. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, подобные «аргументы» звучат все чаще не только в самом государстве, но и в других странах. В частности, это касается Канады.
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Он заявил, что Евросоюз и НАТО должны выработать единую позицию ситуации с Huawei.
«По этому вопросу самым разумным было бы появление общей позиции стран ЕС и НАТО», — заключил Брудзиньский.
Ранее сообщалось, что Huawei уволила задержанного в Польше сотрудника.