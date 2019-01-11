Defense One: Иран заподозрили в подготовке к международной кибератаке

Одно из правительств, вероятно, в Иране причастно к волне подмены DNS-серверов, которая может позволить государству начать кибератаки по всему миру в больших количествах. К такому выводу пришли в компании FireEye после исследования, которое длилось несколько месяцев. Об этом пишет Defense One.

«Объекты, на которые нацелена эта группа, включают ближневосточные правительства, чья конфиденциальная информация может представлять интерес для правительства Ирана и иметь сравнительно небольшую финансовую ценность», — заключают авторы исследования.

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В компании выявили волну подмены DNS-серверов, которая затронула десятки доменных системных имен, принадлежащих правительству, телекоммуникационным сетям и инфраструктурным объектам на Ближнем Востоке, Северной Африке, Европе и Северной Америке. Аналитики считают, что эти усилия связаны с Ираном. Новая киберкампания нацелена на атаку по всему миру в почти «беспрецедентных масштабах», говорят авторы доклада.

Имея на руках «предварительные технические доказательства», в компании с «умеренной долей» уверенности заключили, что за подменой доменов стоит Иран, говорится в материале. Этот метод позволяет хакерам получить доступ к доменам, после чего при рассылке вредоносных писем они не вызывают подозрений, поскольку выглядят отправленными от узнаваемого домена.