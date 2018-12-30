МИД России объяснил публикацию данных сотрудников «Би-би-си» хакерской атакой

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Публикация в открытом доступе списка журналистов «Русской службы Би-би-си» может быть следствием взлома интернет-ресурсов российского посольства в Лондоне. Об этом говорится в комментарии на официальном сайте МИД России.

Сообщается, что 17 декабря были взломаны интернет-ресурсы посольства России в Лондоне, о чем российская сторона объявила в ходе брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 26 декабря.

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«Не можем исключать, что взломщики могли получить доступ к различного рода данным, в том числе к информации о представителях британских СМИ, работающих в России», — говорится в комментарии ведомства.

В МИД пояснили, что у посольств есть информация о журналистах, поскольку именно дипведомства занимаются выдачей виз и мониторингом публикаций.

Ранее Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си».