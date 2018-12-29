«Би-би-си» попросила Россию расследовать публикацию данных ее сотрудников

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Руководство «Би-би-си» подало официальную жалобу в Министерство иностранных дел России в связи с публикацией неизвестным пользователем списка 44 сотрудников своего московского бюро, сообщается в твиттере корпорации.

«Би-би-си попросила российские власти расследовать это вызывающее тревогу событие. Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве - наша главная забота», — заявил глава «Би-би-си» Джейми Ангус.

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Отмечается, что данные, о которых идет речь, были предоставлены российским властям.

Ранее в Кремле рассказали о привилегиях проверяемых Роскомнадзором журналистов «Би-би-си».