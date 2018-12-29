Медведев утвердил правила передачи данных россиян в МВД и ФСБ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления оператором единой информационной системы персональных данных россиян сотрудникам МВД и ФСБ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в соответствии с документом, МВД и ФСБ смогут направлять запрос о предоставлении информации с целью обеспечения «обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму».
Ведомства наделяются правом на получение доступа к данным россиян по запросу, к которому могут быть приложены фото и видеозапись человека, данные о котором требуются. В случае, если лицо, в отношении которого был запрос, известно, однако его фотография или образец голоса отсутствуют, оператор должен будет предоставить эти данные, если они будут в системе.