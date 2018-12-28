Хакеры украли данные тысячи северокорейских перебежчиков

Неизвестные хакеры похитили личные данные около тысячи граждан Северной Кореи, которым удалось сбежать в Южную, передает Reuters со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Сообщается, что злоумышленникам удалось получить доступ к базе данных агентства по расселению, в которой содержалась информация об имени, дате рождения и адресах перебежчиков.

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«Вредоносная программа была распространена через электронные письма, отправленные по внутреннему адресу», — сообщил анонимный представитель министерства.

В Министерстве объединения выразили сожаление в связи со случившимся и пообещали приложить усилия, чтобы не допустить повторения такой ситуации.

Ранее в США предупредили о киберугрозе со стороны КНДР.