«Яндекс» назвал самые странные запросы россиян за год

Компания «Яндекс» рассказала о самых странных поисковых запросах россиян за 2018 год.

Среди самых необычных оказались запросы «как вернуть расположение кота», «куда сходить, где нет людей», «очень сильный засос».

Кроме того, встречались запросы «нога акинфеева обои», «как сделать как будто на снимке перелом», «что может быть, если часто есть яичницу», «как работает вкус клубники зимой на леща», «как добраться от масложирокомбината до седьмого неба».

Ранее Google опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов в 2018 году.