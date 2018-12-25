Песков рассказал о своем отношении к Telegram-каналам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в каналах мессенджера Telegram публикуют информацию, к которой нельзя относиться «серьезно». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, «кто-то читает [каналы], кто-то не читает». Пресс-секретарь считает, что там публикуют информацию, к которой нельзя относиться «серьезно».
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«Это скорее, знаете, из области «шепотом друг другу на кухне», да. Как это у нас у русских заведено», — заметил Песков.
На территории России Telegram заблокирован по решению Таганского суда с 12 апреля 2018 года.
Ранее Песков не стал комментировать техническую невозможность блокировки Telegram.