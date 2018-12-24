В Госдуме отреагировали на публикацию Times данных сотрудников российских СМИ

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов дал комментарий после того, как британская газета The Times по примеру «Миротворца» опубликовала данные сотрудников российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Свинцов усмотрел в действиях газеты отход от принципов мировой журналистики.

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«Давление на журналистов со стороны и силовых ведомств, и политических кругов постоянно растет», — сказал Свинцов.

Он добавил, что журналистика стала инструментом для сведения счетов.

Ранее член шотландского парламента от Либерально-демократической партии Алекс Коул-Хэмилтон призвал лишить активов международный российский телеканал RT и агентство Sputnik.