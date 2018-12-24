Глава Роскомнадзора анонсировал законопроект о миллионных штрафах к Google
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что крупные штрафы заставят корпорацию Google соблюдать нормы российского законодательства, а также станут причиной ее подключения к Единому реестру запрещенной информации. Об этом он заявил ТАСС.
Жаров отметил, что в данный момент «рано» вести разговор о том, будет ли это система крупных штрафов или санкции, которые «привязаны» к доходам компании.
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«Я думаю, следует рассмотреть различные варианты, с учетом мнения иных ведомств. Этого законопроекта пока нет, но я надеюсь, что он в ближайшее время появится, и мы дадим на него свой отзыв», — подчеркнул Жаров.
Ранее в Роскомнадзоре оценили перспективу блокировки Facebook и Google.