В Москве задержали автора «Дневника хача»

В центре Москвы задержан создатель ютьюб-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Ранее Сардаров разместил в инстаграм-сториз видео, в котором призывал своих зрителей прийти в центр Москвы и получить от него новогодние подарки. Однако желающих встретиться с блогером оказалось так много, что они перекрыли дорогу и парализовали движение. Из-за этого на место встречи приехала полиция и задержала блогера.

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В другой публикации Сардаров рассказал, что с ним все хорошо и его везут в ОВД. Он также призвал своих фанатов разойтись.

Ранее сообщалось, что блогера Мэддисона внесли в базу «Миротворца».