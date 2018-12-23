В Кремле рассказали о привилегиях проверяемых Роскомнадзором журналистов «Би-би-си»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что журналисты телерадиовещательной компании «Би-би-си» пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ, которые им гарантируют российские законы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель президента рассказал, что журналистов «би-би-си» в данный момент «хорошо проверяют». При этом он заверил, что они пользуются всеми привилегиями, которые гарантируют российские законы.
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«Они пользуются всеми привилегиями зарубежных СМИ, всеми привилегиями, которые им гарантирует закон о средствах массовой информации», — заявил Песков.
Ранее британская телерадиовещательная сеть «Би-би-си» прокомментировала проверку со стороны Роскомнадзора.