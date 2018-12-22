Володин назвал самый долгожданный закон

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По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, самым долгожданным законопроектом осенней сессии стал закон об отмене общероссийского роуминга, сообщается на сайте Госдумы.

«Закон об отмене общероссийского роуминга, его ждали наши граждане. Он касается фактически каждого жителя нашей страны», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул, что этот закон поддержали депутаты всех фракций Госдумы.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об отмене национального роуминга.