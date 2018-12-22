В Госдепе США прокомментировали задержание финдиректора Huawei

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино высказался по поводу задержания финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает ТАСС.

Как отмечается, американская сторона не сомневается в том, что Канада проводит по делу прозрачное и непредвзятое расследование. Кроме того, США выразили обеспокоенность в связи с задержанием КНР двух канадцев и призвали освободить их.

Ранее в СМИ появилась информация, что дело финансового директора Huawei может разделить США и Китай, а также сказаться на отношении народов.