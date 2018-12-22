Суд Эквадора отклонил апелляционную жалобу Ассанжа
Апелляционную жалобу защиты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа отклонил эквадорский суд. Об этом сообщает МИД страны.
Как отмечается, защита Ассанжа обращалась в суд с требованием отменить специальный протокол об ограничительных мерах в его отношении.
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«Суд провинции Пичинча подтвердил сегодня (21.12) законную силу специального протокола, изданного МИД Эквадора в октябре для регулирования проживания (Ассанжа. — Газета.Ru) в посольстве Эквадора в Лондоне», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ни одно из конституционных прав основателя портала WikiLeaks не нарушается.
Ранее Ассанж заявил, что в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается, ведется слежка.