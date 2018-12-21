WikiLeaks опубликовала информацию о закупках посольств США

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WikiLeaks опубликовала базу данных запросов на закупки, поступающих из диппредставительств США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, некоторые запросы содержат намеки на скрытую деятельность специальных агентов США на территории других стран.

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Как отмечается, в частности, американское посольство в Сальвадоре попросило поставщиков предоставить 94 шпионские камеры.

При этом WikiLeaks опубликовала базу данных более 16 тысяч запросов на закупки, размещенных посольствами США по всему миру.

Ранее основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне.