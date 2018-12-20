В Совфеде готовят постановление о защите людей из-за перехода на цифровое ТВ

Совет Федерации при участии Комиссии по информационной политике разработал ряд положений по защите интересов граждан и региональных каналов в связи с переходом на цифровое телевидение. Об этом написал в твиттере российский сенатор Алексей Пушков.

«Завтра Совфеду будет представлен проект постановления, содержащий эти меры. Будем держать руку на пульсе», — подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило предложения о поэтапном переходе на цифровой формат телевещания.