LA Times: Facebook может заплатить за скандалы доверием пользователей

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Скандалы, с которыми столкнулась компания Facebook, соотносятся с основами бизнес-модели социальной сети и многих других технологических организаций, пишет газета Los Angeles Times.

Многие компании, включая Facebook, придерживаются бизнес-модели, в которую входит сбор как можно большего количества личной информации от пользователей без реального согласия людей, а затем монетизация данной информации, рассказал Адам Шварц, старший адвокат по защите конфиденциальности в Electronic Frontier Foundation.

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И бизнес-модель социальной сети Facebook изначально была такой же: собрать как можно больше личной информации, а потом найти способ на этом заработать, подчеркивает издание. Текущая проблема для компаний заключается в том, что пользователи только теперь начинают понимать, как Facebook и другие технологические организации обращаются с их частными данными. Как отмечает LA Times, более серьезной проблемой теперь может стать снижение доверия пользователей к Facebook. Вопрос согласия пользователей на обработку данных в настоящее время лежит в основе юридических проблем Facebook, пишет газета.

Спустя более чем десятилетие эта стратегия оказалась успешной, в результате чего в социальную сеть ежемесячно заходят 2 млрд пользователей. Однако теперь компания сталкивается с двумя крупными судебными процессами в США, к тому же, на соцсеть обрушивается череда репутационных скандалов, отмечается в материале. С января акции компании потеряли в цене более 25% стоимости и упали на 7% после сообщений о том, что компания предоставила доступ к переписке пользователей таким сторонним сервисам, как Netflix и Spotify.

Ранее сообщалось, что Facebook ответила на обвинения в предоставлении компаниям доступа к личным данным.