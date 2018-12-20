Песков объяснил отказы стран бороться вместе с Россией с киберугрозами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Москва всем предлагает сотрудничать в борьбе с киберугрозами, но регулярно получает отказы.

По его мнению, это связано с тем, что этим странам выгоднее демонизировать граждан России и представлять их «всемогущими».

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«Россия, кстати, предлагает сотрудничать — всем сотрудничать в этой области, вместе обсуждать пути решения и пути выработки нового понимания субстанции вот этих самых новых СМИ нового века информации. Нам отказывают в этом, не хотят», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что на данный момент ни одна страна мира не знает, как бороться с fake news и как обеспечить безопасность в киберпространстве.

Ранее Песков рассказал о мобильном телефоне Путина.