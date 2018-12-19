Илон Маск показал скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

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Глава компании SpaceX Илон Маск представил первый скоростной туннель, который был проложен под Лос-Анджелесом, передает CNBC.

По словам самого Маска, для того, чтобы быстро проезжать туннель автомобили будут снабжены выдвижными боковыми колесами, выдвигающимися и убирающимися по необходимости.

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Он также заявил, что подобные туннели должны будут стать реальным решением «душераздирающего бремени» дорожных пробок.

Ранее сотрудники Tesla рассказали о приступах ярости Илона Маска.