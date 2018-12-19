ЦБ сообщил о блокировке сайта-двойника

Центральный банк (ЦБ) России сообщил на своей странице в фейсбуке о блокировке сайта, который маскировался под интернет-приемную регулятора.

В ЦБ рассказали, что мошеннический сайт появлялся на первой странице поисковой выдачи и отметили, что в данный момент ресурс снят с «делегирования».

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«Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите», — призвали составители сообщения.

В пресс-службе ЦБ, уточняет ТАСС, также рассказали, что создатели сайта хотели получить доступ к персональным данным пользователей.

В 2017 году в ЦБ рассказали о новом тренде в кредитном мошенничестве.