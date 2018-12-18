Премьер Чехии запретил чиновникам использовать телефоны Huawei
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запретил сотрудникам аппарата правительства использовать телефоны Huawei. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Бабиш ввел подобное ограничение из-за заявления Национального управления по кибернетической безопасности Чехии об опасности телефонов Huawei.
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Однако, как отмечается, премьер также раскритиковал главу НУКБ за «громкие заявления» в отношении изделий Huawei.
Ранее сообщалось, что демократов США призвали отказаться от китайских смартфонов.