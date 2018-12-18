ООН приняла резолюцию России по кибербезопасности
Генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя постпредства России при ООН Федора Стржижовского.
Стржижовский подчеркнул, что документ станет «началом поиска и формулирования» ответа на одну из ключевых проблем современного мира — проблему киберпреступности.
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Представитель отметил, что против инициированной Россией резолюции высказались США и страны Евросоюза, что, по его мнению, демонстрирует незаинтересованность этих стран в поиске «общего решения» по кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что в ООН поддержали план России по кибербезопасности.