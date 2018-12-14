В пресс-службе Порошенко высказались о его «дате смерти» в «Яндексе»

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко отреагировали на информацию о том, что при запросе «Петр Порошенко» в «Яндексе» у пользователей отображалась дата смерти президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ФАН.

«Насчет «Яндекса» я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в интернет-компании «Яндекс» отреагировали на информацию о «дате смерти» Порошенко.