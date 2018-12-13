AP: иранские хакеры предприняли кибератаку на американских чиновников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/12007033/RTS23RE2-pic905-895x505-8178.jpg">

Иранская хакерская группа Charming Kitten совершила кибератаку на почты ряда американских чиновников и других лиц, передает Associated Press.

По данным агентства, помимо чиновников в списке подвергшихся атаке хакеров высокопоставленные сторонники и противники иранской ядерной сделки, а также арабские ученые-атомщики, иранские общественные деятели.

Реклама

Ученый из Американского института предпринимательства Фредерик Каган, который также подвергся кибератаке, предположил, что атака может быть связана с новыми санкциями США в отношении Ирана. По его мнению, за хакерской атакой стоят власти Ирана.

Как отмечается, в настоящее время неизвестно, сколько аккаунтов были успешно взломаны.

Ранее NBC сообщил, что Иран подготовил масштабные кибератаки против США.