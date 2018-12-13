Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции
На МИД Франции была совершена атака хакеров, передает Franceinfo.
Согласно имеющейся информации, атака хакеров затронула платформу Ariane, на которой находятся сведения о регистрации заграничных поездок.
«В связи со взломом были украдены некоторые личные данные, переданные министерству Европы и министерству иностранных дел», — заявила на платформе.
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Уточняется, что были похищены номера телефонов, адреса электронной почты и имена.
Ранее сообщалось, что данные 500 млн клиентов Marriott украли китайские хакеры.