Хакеры совершили кибератаку на МИД Франции

На МИД Франции была совершена атака хакеров, передает Franceinfo.

Согласно имеющейся информации, атака хакеров затронула платформу Ariane, на которой находятся сведения о регистрации заграничных поездок.

«В связи со взломом были украдены некоторые личные данные, переданные министерству Европы и министерству иностранных дел», — заявила на платформе.

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Уточняется, что были похищены номера телефонов, адреса электронной почты и имена.

Ранее сообщалось, что данные 500 млн клиентов Marriott украли китайские хакеры.