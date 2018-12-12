Ассанж заявил о шпионаже в посольстве Эквадора в Лондоне

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Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается, ведется слежка, передает РИА «Новости».

По его словам, эта информация была отправлена даже в ФБР США.

Ассанж утверждает также, что ситуация, в которой он находится в здании посольства, угрожает его здоровью и может закончиться переводом в госпиталь, что даст возможность выдать его Великобритании и США.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть эквадорское посольство без риска для жизни. Также Морено подчеркнул, что власти Эквадора уведомили об этом британскую сторону.