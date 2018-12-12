NYT: данные 500 млн клиентов Marriott украли китайские хакеры

Предварительные результаты расследования хакерской атаки на сеть отелей Marriott свидетельствуют о том, что за нападением может стоять китайская разведка. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, хакеров, получивших доступ к личным данным порядка 500 млн гостей, подозревают в сотрудничестве с Министерством госбезопасности КНР. Чиновники минюста США планируют предъявить злоумышленникам новые обвинения. Для этого будет рассекречена часть конфиденциальных данных, которые будут свидетельствовать о попытках китайской стороны создать базу данных с информацией о чиновниках в составе правительства США.

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По словам официального представителя китайского МИДа Гэн Шуана, КНР отвергает подобные обвинения.

Ранее сообщалось, что в результате кибератаки на Marriott злоумышленники могли узнать имена, адреса электронной почты, паспортные данные, дату рождения, пол, а в некоторых случаях и номера банковских карт.