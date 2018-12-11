В России рассказали, откуда чаще всего идут кибератаки

Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что основные источники кибератак находятся в США и ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мурашова, такой вывод можно сделать на основе данных компаний, занимающихся информационной безопасностью.

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Отмечается, что согласно рейтингу, США находятся на первом месте среди источников кибератак. За ними следуют Франция и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что в Британии приписали ГРУ «ведущую роль» в проведении спецопераций в киберпространстве.