В Роскомнадзоре предупредили Google о новом деле

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство может возбудить новое дело в отношении Google, если компания не удалит из выдачи ссылки на противоправный контент. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Получается, что у нас все в ногу, а кто-то не в ногу, поскольку все поисковые машины подключены и фильтруют это, а Google — нет. Нас это очень печалит. Всю соответствующую техническую возможность мы с компанией проработали, она есть, ждем решения», — отметил Жаров.

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По его словам, ведомство будет добиваться того, чтобы все поисковые системы подключились к единому реестру запрещенной информации и настроили у себя соответствующие фильтры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. руб.