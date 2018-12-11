Муж финдиректора Huawei готов внести за нее залог
Лю Сяоцзун, который является мужем финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил, что готов внести за нее залог в размере $11,3 млн. Об этом сообщает The Star Vancouver.
По данным издания, супруг финдиректора Huawei готов заложить свою недвижимость в канадском Ванкувере.
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Как отмечается, общая сумма средств для выхода Мэн Ваньчжоу под залог составляет около $11,3 млн.
Ранее сообщалось, что финдиректор Huawei заявила о проблемах со здоровьем.