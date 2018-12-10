Стало известно, что искали россияне в 2018 году

Стали известны люди, вещи и события, которые вызвали наибольший интерес у россиян в 2018 году. Об этом говорится в исследовании, составленном по итогам запросов пользователей «Яндекса».

Главной темой года стал Чемпионат мира по футболу, который проходил в Москве летом. На втором месте — зимняя Олимпиада в Пхенчхане. На третьем — пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

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Среди персон пользователей чаще всего интересовали Игорь Акинфеев, Хабиб Нурмагомедов и Артем Дзюба.

Самый сильный отклик у россиян вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Николая Караченцова. Из ушедших иностранцев больше всего интересовались Стивеном Хокингом и рэпером XXXTentacion.

Наиболее запрашиваемыми мемами в 2018 году стали Уганда Наклз, Мафиозник и Трое в кокошниках.

В 2017 году явлением года, согласно поисковым запросам, стали биткоин и спиннер.