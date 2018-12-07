Адвокат Ассанжа раскритиковал предложение главы Эквадора по выходу из посольства

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Бэрри Поллак, адвокат основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил, что условия договора Эквадора и Великобритании по освобождению журналиста из посольства являются неприемлемыми. Слова юриста приводит The Telegraph.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть эквадорское посольство без риска для жизни. Также Морено подчеркнул, что власти Эквадора уведомили об этом британскую сторону.

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«Предположение, что Ассанж не должен бояться судебного преследования, если ему не грозит смертная казнь, очевидным образом неправильно», — прокомментировал Поллак слова Морено.

Он резюмировал, что никого не следует обвинять за распространение «правдивой информации» и указал, что Эквадор обязан продолжить предоставлять убежище Ассанжу.