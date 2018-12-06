Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть эквадорское посольство в Лондоне без риска для жизни. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, конституция Великобритании запрещает экстрадицию человека «туда, где его жизни угрожает опасность».

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Он также добавил, что об этом Эквадор проинформировали власти Британии.

Морено подчеркнул, что Ассанж может выйти из здания посольства Эквадора «почти на свободу».

Президент отметил, что основателю WikiLeaks придется ответить за неявку в британский суд.

Ранее СМИ сообщили, что Морено обсуждал с советником американского лидера выдачу Ассанжа США.